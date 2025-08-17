Operações integradas das forças de segurança aumentam 32% e garantem queda dos crimes violentos em MT As ações do programa Tolerância Zero ampliaram 32% as operações integradas em Mato Grosso, realizadas a partir de ordens da Secretaria...

As ações do programa Tolerância Zero ampliaram 32% as operações integradas em Mato Grosso, realizadas a partir de ordens da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Conforme dados da Secretaria Adjunta de Integração Operacional (Saiop), responsável pelo planejamento e ordenamento das ações, nos setes meses deste ano foram deflagradas 178 operações, contra 134 realizadas no mesmo período do ano passado.

