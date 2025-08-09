Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Operações Lei Seca prendem 11 condutores por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (9)

Em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas de forma simultânea em dois trechos da Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá, na madrugada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas de forma simultânea em dois trechos da Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá, na madrugada deste sábado (9.8), 11 condutores foram presos em flagrante por embriaguez ao volante.

Saiba mais sobre as ações e os resultados das operações no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.