Operações Lei Seca resultam em 17 prisões e 61 autuações em Cuiabá

Dezessete motoristas foram autuados criminalmente durante duas edições da Operação Lei Seca realizadas em Cuiabá, na madrugada deste sábado (14.6), em duas importantes avenidas. As abordagens ocorreram simultaneamente nas avenidas 15 de Novembro, no bairro do Porto, e Beira Rio, no trecho do bairro Grande Terceiro. Doze condutores foram presos exclusivamente por embriaguez ao volante, enquanto os outros cinco associaram o consumo de álcool a outros crimes. Três deles tiveram suas penalidades agravadas por não terem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), enquanto dois associaram a embriaguez com a falta da CNH e o porte de porções de droga ilícita. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semob orienta e organiza trânsito durante Parada do Orgulho LGBTQIA+

