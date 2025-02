Operações Lei Seca terminam com 42 veículos removidos e 10 pessoas presas

Duas edições da Operação Lei Seca, realizadas na madrugada deste sábado (18.1), em Cuiabá, resultaram na prisão de 9 condutores por embriaguez ao volante e de um condutor com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157). As ações de abordagem dos motoristas e fiscalização dos veículos ocorreram Avenida Fernando Corrêa da Costa, em ambos os sentidos da pista, nos trechos entre os bairros Poção e Areão. De acordo como relatório final, 180 veículos foram fiscalizados e 186 condutores fizeram o teste de alcoolemia. Dos veículos fiscalizados, 42 acabaram sendo removidos, sendo 37 carros e cinco motocicletas, e 78 foram autuados por infrações diversas relacionadas às documentações do veículo e do condutor.

