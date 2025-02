Operações resultam na prisão de 14 condutores embriagados na madrugada deste sábado (22)

Momento MT |Do R7

Duas edições da Operação Lei Seca realizadas de forma simultânea, na madrugada deste sábado (22.2), em Cuiabá, resultaram na prisão de 14 pessoas que conduziam seus veículos embriagados. As ações ocorreram nas Avenidas Beira Rio, no bairro Novo Terceiro, e Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: