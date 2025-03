Operações resultam na prisão de oito condutores por embriaguez em Cuiabá

Duas edições da Operação Lei Seca, realizadas de forma simultânea na noite deste domingo (2.3), em Cuiabá, resultaram em oito prisões por embriaguez ao volante. As ações ocorreram na Rodovia MT-010, no bairro Ribeirão do Lipa, e na rotatória das rodovias Palmiro Paes de Barros com a Imigrantes.

Leia Mais em Momento MT: