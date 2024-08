Momento MT |Do R7

Oportunidade Imperdível: 300 Vagas para Curso de Formação do Estado Brasileiro A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abriu as inscrições para o curso Formação...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abriu as inscrições para o curso Formação e Reforma do Estado brasileiro. São 300 vagas, exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.