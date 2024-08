Oportunidade no Ministério Público: Edital de Remoção Aberto! O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h23 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-