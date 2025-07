Oposição rebate campanha contra o Congresso nas redes sociais; governistas criticam desigualdade social

Repercutiu no Plenário da Câmara, na sessão desta terça-feira (8), a disseminação de vídeos nas redes sociais, produzidos por inteligência artificial, que acusam o Congresso Nacional de proteger os ricos em detrimento dos pobres. Deputados de partidos de oposição rebateram as acusações, enquanto deputados aliados do governo defenderam uma mudança na lógica tributária do País.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa discussão!

Leia Mais em Momento MT: