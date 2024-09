Orçamento de 2025 traz novidades para o setor agropecuário O governo federal encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, que traz importantes previsões de recursos... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 10h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-