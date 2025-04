Órfaos do feminicídio em Mato Grosso Em Mato Grosso, somente em 2024, 89 crianças e adolescentes ficaram órfãos após perderem suas mães para a violência de gênero. Os... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h06 ) twitter

Em Mato Grosso, somente em 2024, 89 crianças e adolescentes ficaram órfãos após perderem suas mães para a violência de gênero. Os dados constam no relatório "Mortes Violentas de Mulheres e Meninas em Mato Grosso por razões de gênero 2024", elaborado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Saiba mais sobre essa triste realidade e as medidas de proteção disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

