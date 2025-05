Oriovisto alerta para impacto fiscal de reajuste do funcionalismo O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), afirmou que votará a favor do PL 1.466...

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), afirmou que votará a favor do PL 1.466/2025, projeto de lei que estabelece reajustes salariais para diversas categorias de servidores públicos federais. No entanto, ele alertou para o impacto fiscal da medida. Segundo Oriovisto, o total adicional com o reajuste deve ultrapassar R$ 40 bilhões por ano, valor que, segundo ele, é superior à estimativa de arrecadação com o novo Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

