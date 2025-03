Oriovisto critica isenção do IR e diz que não há controle de gastos O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) questionou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), se o objetivo da proposta... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) questionou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), se o objetivo da proposta do governo, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil mensais, é beneficiar os mais pobres ou conquistar apoio político com medidas de apelo popular. Segundo o parlamentar, apesar de parecer uma medida de justiça social, a iniciativa esconde um desequilíbrio fiscal que será compensado com o aumento de tributos para outras faixas de renda. Para uma análise completa e mais detalhes sobre as críticas de Oriovisto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara lança livro sobre mudanças na Lei de Improbidade Administrativa

Tipos de crimes digitais e dicas de proteção são abordados em entrevista

Sine-VG disponibiliza 333 vagas de emprego nesta semana