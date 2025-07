Orquesta CirandaMundo realiza mais duas sessões do espetáculo Peer Gynt A Orquesta CirandaMundo realizará mais duas sessões do espetáculo Peer Gynt nesta quarta e quinta-feira (16 e 17.7), às 20h no Cine...

A Orquesta CirandaMundo realizará mais duas sessões do espetáculo Peer Gynt nesta quarta e quinta-feira (16 e 17.7), às 20h no Cine Teatro Cuiabá. A iniciativa conta com parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Leia Mais em Momento MT: