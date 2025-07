Orquestra CirandaMundo realiza espetáculo Peer Gynt na quinta-feira (10) A Orquestra CirandaMundo realiza o espetáculo Peer Gynt na quinta-feira (10.7), às 20h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em...

A Orquestra CirandaMundo realiza o espetáculo Peer Gynt na quinta-feira (10.7), às 20h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Realizado pelo Instituto Ciranda, a iniciativa conta com parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). O concerto cênico foi construído a partir de recortes do clássico Peer Gynt, uma peça teatral criada pelo dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, e posteriormente musicada pelo compositor da mesma nacionalidade, Edvard Grieg. O evento ainda terá a participação do ator, Sandro Lucose.

