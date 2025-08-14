Os avanços e desafios na garantia de direitos são tema da 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres de Mato Grosso Com o tema “Mulheres em Mato Grosso: avanços e desafios na garantia de direitos”, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc...

Com o tema “Mulheres em Mato Grosso: avanços e desafios na garantia de direitos”, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) e o Conselho Estadual de Direitos da Mulher (CEDM) realizam a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Mato Grosso. O encontro, que é realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14.8), reúne mais de 320 participantes, entre delegadas de entidades governamentais, não-governamentais, representantes dos municípios, servidores públicos e convidados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: