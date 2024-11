Os benefícios do planejamento tributário no agronegócio No podcast “Pensar Agro” desta semana, o presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, entrevista o advogado Bruno Castro...

Momento MT|Do R7 14/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share