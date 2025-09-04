Oscilação de energia mobiliza força-tarefa para transferir pacientes no Pronto-Socorro de Várzea Grande Pacientes adultos e pediátricos foram transferidos para unidades hospitalares de Cuiabá. Operação emergencial foi concluída nesta manhã... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 17h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h39 ) twitter

Pacientes adultos e pediátricos foram transferidos para unidades hospitalares de Cuiabá. Operação emergencial foi concluída nesta manhã Uma oscilação no fornecimento de energia elétrica, registrada logo após a meia-noite, de hoje (4), comprometeu o funcionamento das UTIs 1 e 2 e do Centro Cirúrgico do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSMVG), exigindo uma operação emergencial para a remoção de pacientes em estado crítico para hospitais da capital.

