Oscilação de energia mobiliza força-tarefa para transferir pacientes no Pronto-Socorro de Várzea Grande

Pacientes adultos e pediátricos foram transferidos para unidades hospitalares de Cuiabá. Operação emergencial foi concluída nesta manhã...

Momento MT|Do R7

Pacientes adultos e pediátricos foram transferidos para unidades hospitalares de Cuiabá. Operação emergencial foi concluída nesta manhã Uma oscilação no fornecimento de energia elétrica, registrada logo após a meia-noite, de hoje (4), comprometeu o funcionamento das UTIs 1 e 2 e do Centro Cirúrgico do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSMVG), exigindo uma operação emergencial para a remoção de pacientes em estado crítico para hospitais da capital.

