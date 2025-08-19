Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ossada encontrada pela Polícia Civil revela indícios de tortura e decapitação

Nesta segunda-feira (18.8), a Polícia Civil, por meio de ação conjunta entre as Delegacias de Jaciara e Dom Aquino, com apoio da Perícia...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nesta segunda-feira (18.8), a Polícia Civil, por meio de ação conjunta entre as Delegacias de Jaciara e Dom Aquino, com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), realizou uma análise do local onde foi encontrada uma ossada humana, no município de Jaciara.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.