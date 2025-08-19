Ossada encontrada pela Polícia Civil revela indícios de tortura e decapitação
Nesta segunda-feira (18.8), a Polícia Civil, por meio de ação conjunta entre as Delegacias de Jaciara e Dom Aquino, com apoio da Perícia...
Nesta segunda-feira (18.8), a Polícia Civil, por meio de ação conjunta entre as Delegacias de Jaciara e Dom Aquino, com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), realizou uma análise do local onde foi encontrada uma ossada humana, no município de Jaciara. Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Nesta segunda-feira (18.8), a Polícia Civil, por meio de ação conjunta entre as Delegacias de Jaciara e Dom Aquino, com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), realizou uma análise do local onde foi encontrada uma ossada humana, no município de Jaciara.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: