Ouvidoria da Câmara de Cuiabá registra aumento de manifestações em 2025

Momento MT |Do R7

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Cuiabá tem consolidado seu papel como elo direto entre o cidadão e o Poder Legislativo. Com foco na transparência, na escuta ativa e no fortalecimento da participação popular, o órgão já registra, em 2025, um aumento expressivo no número de manifestações, reflexo da crescente confiança da população nos canais oficiais.

Para mais detalhes sobre esse aumento significativo nas manifestações e o papel da Ouvidoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: