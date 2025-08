Ouvidoria do MPMT promove escuta ativa em instituições A Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) intensificou sua atuação em julho com a execução do projeto Escuta Pró-Ativa... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h38 ) twitter

A Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) intensificou sua atuação em julho com a execução do projeto Escuta Pró-Ativa, uma iniciativa voltada à escuta qualificada, fiscalização e promoção de direitos em unidades prisionais e instituições de tratamento de dependência química e transtornos mentais no estado. Coordenado pela ouvidora-geral do MPMT, Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, o projeto promoveu visitas técnicas a penitenciárias em Cuiabá e Várzea Grande, além de comunidades terapêuticas e clínicas em Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.

