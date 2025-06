Ouvidoria Geral do Município aposta em agilidade e respostas fundamentadas A Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá reuniu, nesta semana, os ouvidores setoriais das diversas secretarias municipais para alinhar...

A Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá reuniu, nesta semana, os ouvidores setoriais das diversas secretarias municipais para alinhar diretrizes de trabalho e aprimorar o funcionamento do Sistema Municipal de Ouvidoria, com foco na agilidade no atendimento ao cidadão e na fundamentação das respostas. O encontro foi realizado no auditório da Controladoria Geral do Município (CGM) e conduzido pelo secretário adjunto especial de Ouvidoria, Jeidson Rodrigo de Campos.

Para saber mais sobre as inovações e compromissos da Ouvidoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: