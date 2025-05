Ouvidoria Itinerante visita bairro Manaíra neste sábado (17) O projeto Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) chega ao miniestádio Josemar José da Silva, no... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 17h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h04 ) twitter

O projeto Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) chega ao miniestádio Josemar José da Silva, no bairro Manaíra em Várzea Grande, neste sábado (17). Os moradores da região serão contemplados com serviços na área da cidadania e orientações jurídicas, gratuitamente, além de terem a oportunidade de levar ao conhecimento da instituição as demandas que afetam coletivamente a comunidade. Os atendimentos serão realizados pela equipe do MPMT e pelos parceiros Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Sistema Fiemt (Senai MT e IEL MT), Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município de Várzea Grande, Atacadão e Faculdade Educare. Entre os serviços ofertados estão imunização e testes rápidos, emissão de segunda via de identidade, atendimento pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), cadastramento no programa Bolsa Família, balcão de empregos e cursos profissionalizantes, encaminhamento para atendimento de fisioterapia e cuidados de beleza. Além disso, haverá atendimento jurídico por parte da equipe da Ouvidoria do Ministério Público, assistência jurídica por parte do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Educare, e cadastramento para emissão de títulos de regularização fundiária. A iniciativa aproxima o MPMT da população e facilita o acesso do cidadão à instituição, que é responsável por atuar em defesa da saúde, educação, segurança, meio ambiente, crianças e adolescentes, pessoa idosa, consumidor, pessoa com deficiência, infraestrutura e no combate à criminalidade. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mais de 400 pessoas participam de capacitação do TCE-MT sobre defesa civil e gestão de riscos

