Pacientes com atrofia muscular espinhal do tipo 3 querem medicamento gratuito

Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h38 )

O medicamento nusinersena deveria ser oferecido gratuitamente para as pessoas com atrofia muscular espinhal do tipo 3. Foi o que defenderam os participantes da audiência pública on-line promovida nesta segunda-feira (1º) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). A atrofia muscular espinhal (AME) do tipo 3 é uma doença genética que causa fraqueza muscular e perda de movimentos. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente medicamentos — incluindo o nusinersena — para os tipos 1 e 2 de AME, que são formas mais severas da doença, mas não para o tipo 3. Para saber mais sobre essa importante discussão e as reivindicações dos pacientes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Acusado de matar trabalhador prensado por caminhão vai a júri na quarta

