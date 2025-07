Pagamento de cartões do Programa SER Família será realizado neste sábado (12) A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza neste sábado (12.7) o pagamento do cartão do Programa SER...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza neste sábado (12.7) o pagamento do cartão do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. Este será o primeiro repasse com o valor atualizado de R$ 150, a ser pago mensalmente, conforme a reformulação do programa neste ano.

