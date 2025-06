Pagamento de servidores e aposentados com RGA injeta R$ 103 milhões na economia

Momento MT |Do R7

Em 30 dias, a Prefeitura de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Abilio Brunini, efetuou o pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com o acréscimo de 5,32% da Revisão Geral Anual (RGA). Os repasses representaram um impacto de R$ 103 milhões na economia do município.

