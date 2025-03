Momento MT |Do R7

Pai procurado por estupro de vulnerável no Pará é preso em MT Um homem foragido do Pará pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta sábado (1º.3), na...

Um homem foragido do Pará pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta sábado (1º.3), na zona rural do município de Ribeirão Cascalheira. O procurado, de 51 anos, estava com o mandado de prisão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (PA). Ele é suspeito de estuprar reiteradamente a sua filha desde os 9 anos de idade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: