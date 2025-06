Paiaguás recebe força-tarefa de iluminação pública e passa por grande transformação urbana As equipes atuam no período noturno, quando é possível identificar com precisão os pontos onde há falhas na iluminação A Prefeitura... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h56 ) twitter

Momento MT

As equipes atuam no período noturno, quando é possível identificar com precisão os pontos onde há falhas na iluminação. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, já realizou manutenção em mais de 200 pontos de iluminação pública no bairro Paiaguás. A ação integra um conjunto de melhorias que estão sendo executadas no local e reforça o compromisso da gestão com a segurança e a qualidade de vida da população.

