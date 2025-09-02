Paim comemora anúncio de aumento do salário mínimo em 2026 Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a projeção do salário mínimo para R$ 1.631 a partir...

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a projeção do salário mínimo para R$ 1.631 a partir de 1º de janeiro de 2026, valor acima do projetado em abril. Ele afirmou que o impacto positivo na renda dos brasileiros terá como consequência o crescimento do consumo e da produção, criando um “círculo virtuoso”.

