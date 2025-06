Paim comemora sanção de lei que amplia cotas no serviço público Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (9), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a sanção da Lei 15.142, de 2025, de sua... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h37 ) twitter

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (9), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a sanção da Lei 15.142, de 2025, de sua autoria, que renova e amplia a política de cotas no serviço público. O senador destacou que a nova legislação mantém a reserva de 30% das vagas para negros e pardos e ampliou seu alcance, garantindo a cotas também para povos indígenas e comunidades quilombolas. Paim reforçou que a medida é um instrumento de reparação e promoção da igualdade no acesso ao funcionalismo público. Para mais detalhes sobre essa importante conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência pública debate futuro da Lei de Incentivo ao Esporte

