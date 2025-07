Paim critica taxação de 50% dos EUA sobre exportações brasileiras

Momento MT |Do R7

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta segunda-feira (14), criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros exportados para o país. Para ele, a medida não tem respaldo econômico e seria motivada por disputas políticas e pela insatisfação com decisões da Suprema Corte brasileira. O parlamentar destacou que a medida deve impactar setores como café, suco de laranja, carne bovina e a Embraer, além de comprometer a cadeia produtiva nacional.

