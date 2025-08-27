Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do PL 2.628/2022, projeto...

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do PL 2.628/2022, projeto de lei do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais — como as redes sociais.

Para saber mais sobre a importância desse projeto e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: