Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou as medidas do governo federal voltadas...

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou as medidas do governo federal voltadas à reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. Ele citou o programa Compra Assistida, que garante moradia às pessoas atingidas, e pediu agilidade dos municípios na conclusão dos cadastros das famílias beneficiadas.

Para mais detalhes sobre as ações do governo e o impacto no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: