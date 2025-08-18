Paim destaca Programa Jovem Senador e proteção de crianças na internet Em pronunciamento nesta segunda-feira (18), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a abertura da 16ª edição do Programa Jovem Senador... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h39 ) twitter

Em pronunciamento nesta segunda-feira (18), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a abertura da 16ª edição do Programa Jovem Senador, que vai até sexta (22). A iniciativa reúne estudantes do ensino médio de escolas públicas que venceram o concurso de redação. Nesta edição, 21 das 27 redações vencedoras foram escritas por jovens mulheres com idades entre 15 e 18 anos. O concurso contou com a participação de 4.202 escolas públicas e cerca de 170 mil estudantes. O tema deste ano foi "Emergência climática: pense no futuro, aja no presente". Paim afirmou que os jovens alertam sobre o aquecimento global e seus impactos.

