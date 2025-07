Paim elogia política de valorização do salário mínimo O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (9), elogiou a política de valorização do salário mínimo...

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (9), elogiou a política de valorização do salário mínimo retomada pelo governo federal. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano (PLN 2/2025) prevê o mínimo em R$ 1.630. O reajuste é definido com base no índice da inflação somado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

