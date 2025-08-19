Paim lembra Dia de Luta da população em situação de rua Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou o Dia Nacional de Luta da População... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h18 ) twitter

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto. Ele explicou que a data foi escolhida em memória do Massacre da Sé, ocorrido em 2004, na região central de São Paulo. Durante dois dias, pessoas em situação de rua foram atacadas com cacetetes enquanto dormiam nas calçadas. Sete delas morreram e outras seis ficaram com sequelas graves. Paim alertou que, passadas duas décadas, a realidade dessa população ainda é marcada por violência e preconceito. Para entender mais sobre a luta e os desafios enfrentados por essa população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plenário confirma indicação para diretoria da ANA

