Paim relata impactos de temporal no RS e destaca investimentos federais na reconstrução O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (1), manifestou preocupação com os danos provocados pela forte tempestade...

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (1), manifestou preocupação com os danos provocados pela forte tempestade que atingiu Porto Alegre e diversas cidades do Rio Grande do Sul. O temporal causou alagamentos em várias ruas, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de árvores na capital gaúcha. Paim relatou momentos de tensão vividos durante a tempestade. Destacou uma situação crítica ocorrida com o Trensurb, sistema de metrô que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo. Segundo o parlamentar, o trecho entre Porto Alegre e Canoas ficou paralisado, gerando pânico entre os passageiros.

