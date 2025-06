Países do BRICS pedem mais voz no sistema financeiro global Chefes das delegações dos países do BRICS defenderam a reformulação dos sistemas econômicos multilaterais de financiamento para refletir... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

2ª Sessão de Trabalho Ação Parlamentar do BRICS Desenvolvimento Econômico - 2nd Working Session BRICS Parliamentary Action Economic Development. National Council of Provinces Momento MT

Chefes das delegações dos países do BRICS defenderam a reformulação dos sistemas econômicos multilaterais de financiamento para refletir melhor a nova ordem de comércio global, em que diferentes atores internacionais têm relevância. Eles querem maior poder decisório dos países do bloco em organismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O tema foi debatido nesta quarta-feira (4), em Brasília, durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS.

Para saber mais sobre as propostas e discussões que estão moldando o futuro do sistema financeiro global, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende mais um foragido por estupro de vulnerável em Cuiabá

Polícia Civil apreende veículo em investigação de exploração ilegal de madeira em Querência

Autor de homicídio em Ribeirão Cascalheira é preso na cidade de Porto Alegre do Norte