Palestra aborda importância da inclusão de crianças com transtornos de aprendizagem

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na sexta-feira (13), no auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso, uma palestra com o tema “Inclusão – Aprendendo a incluir e incluir para aprender”. A palestra, que ocorrerá no período das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, é destinada aos técnicos e professores da rede pública e visa capacitar os participantes a compreender e praticar a inclusão de forma eficaz, tanto em ambientes de trabalho quanto em contextos sociais e educacionais.

