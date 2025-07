Palestra com Guilherme de Almeida reforça compromisso de Sorriso com a educação inclusiva Com o tema “Educação Inclusiva em Sorriso: Ninguém Vai Ficar para Trás”, a Secretaria Municipal de Educação promoveu, na noite de ontem...

Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share