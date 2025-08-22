Palestra leva informação e reflexão ao combate à violência doméstica O momento representou uma experiência de reflexão e aprendizado além das práticas físicas e de integração já presentes no programa... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h58 ) twitter

Momento MT

O momento representou uma experiência de reflexão e aprendizado além das práticas físicas e de integração já presentes no programa. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou palestra especial em alusão ao ‘Agosto Lilás’, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa integrou os alunos do Projeto Viver Melhor – Caderno 2 – e os idosos assistidos pelo Centro de Convivência Vovô Zeid, e reforçou o compromisso da gestão municipal em promover ações de prevenção, orientação e fortalecimento social.

