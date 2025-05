Palestra sobre o Programa Família Acolhedora atrai comunidade em Lucas do Rio Verde Nesta quarta-feira, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde promoveu uma palestra sobre o Programa Família... Momento MT|Do R7 01/05/2025 - 15h01 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h01 ) twitter

Nesta quarta-feira, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde promoveu uma palestra sobre o Programa Família Acolhedora – Aconchego, com o objetivo de sensibilizar a população e aumentar o número de famílias participantes. O evento aconteceu no auditório da Prefeitura e atraiu dezenas de pessoas interessadas em conhecer mais sobre a iniciativa que oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, afastados de suas famílias de origem por decisão judicial em casos de negligência, abandono, violência ou outras situações de risco.

