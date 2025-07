Palestrantes apontam papel do controle externo na consolidação da saúde digital Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Programação traçou panorama da saúde digital em MT e no Brasil. Clique aqui para ampliar O papel do controle...

O papel do controle externo na consolidação de políticas públicas mais eficientes foi reforçado durante o 1º Fórum de Saúde Digital, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), nesta segunda-feira (30). Ao longo do período vespertino, especialistas apresentaram um panorama técnico do setor, debateram estratégias e responderam dúvidas dos participantes sobre a implantação da telessaúde em Mato Grosso e no Brasil.

