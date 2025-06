Momento MT |Do R7

Palmeiras arranca empate heroico contra Inter Miami e avança líder no Super Mundial Em uma partida eletrizante no Hard Rock Stadium, o Palmeiras suou a camisa, mas conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 contra o Inter...

Em uma partida eletrizante no Hard Rock Stadium, o Palmeiras suou a camisa, mas conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 contra o Inter Miami na noite desta segunda-feira. O resultado, obtido após estar perdendo por 2 a 0, garantiu ao Verdão a liderança do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, assegurando sua vaga nas oitavas de final da competição.

