Palmeiras cai diante do Chelsea e dá adeus ao Mundial de Clubes

A jornada do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da Fifa chegou ao fim nesta sexta-feira, após uma derrota por 2 a 1 para o Chelsea nas quartas de final do torneio. Em um confronto disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Verdão viu o sonho do título mundial esvair-se, com os gols de Cole Palmer e um gol contra de Weverton selando a vitória inglesa, enquanto Estêvão descontou para o Alviverde.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

