Palmeiras conquista bicampeonato Brasileiro Sub-20 em dia histórico

Em uma terça-feira emblemática, marcando os 111 anos de sua fundação, o Palmeiras celebrou mais um feito expressivo em sua história. As “Crias da Academia” garantiram o bicampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao superar o Red Bull Bragantino na decisão por pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal, em partida emocionante realizada no Allianz Parque. A vitória por 4 a 3 nas penalidades, somada ao empate em 1 a 1 no jogo de ida, selou o quarto título do Verdão na competição (2018, 2022, 2024).

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

