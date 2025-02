Palmeiras e Corinthians empatam em Derby movimentado pelo Paulistão Palmeiras e Corinthians protagonizaram um Derby emocionante na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato...

Palmeiras e Corinthians protagonizaram um Derby emocionante na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O placar de 1 a 1 refletiu o equilíbrio em campo, com ambos os times criando boas chances de gol. O Verdão abriu o placar com Mauricio, mas Yuri Alberto, que depois seria expulso, igualou para o Timão ainda no primeiro tempo.

