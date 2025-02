Palmeiras e São Paulo empatam em clássico tenso e deixam torcida alviverde frustrada

Em um domingo de clima pesado no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado manteve o Tricolor na liderança do Grupo C e garantiu sua classificação antecipada às quartas de final. Já o Verdão, terceiro no Grupo D com 17 pontos – dois atrás da Ponte Preta –, viu a torcida protestar com vaias e críticas aos dirigentes após o apito final.

Para mais detalhes sobre este clássico emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: