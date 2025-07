Palmeiras empata com Mirassol e perde chance de retornar ao G4 do Brasileirão O Palmeiras iniciou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com um tropeço, empatando em 1 a 1 com o Mirassol na noite desta quarta-feira...

O Palmeiras iniciou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com um tropeço, empatando em 1 a 1 com o Mirassol na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Facundo Torres marcou para o alviverde, mas Chico da Costa garantiu a igualdade para a equipe visitante. O resultado impede o retorno do Verdão ao G4, que agora ocupa a quinta posição, com 23 pontos. O Mirassol, por sua vez, está em décimo lugar, com 18.

