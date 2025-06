Palmeiras empata com o Porto em estreia vibrante no Mundial de Clubes Em sua aguardada estreia na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras não saiu do 0 a 0 com o Porto neste domingo, no MetLife Stadium. Apesar... Momento MT|Do R7 15/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 22h55 ) twitter

Em sua aguardada estreia na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras não saiu do 0 a 0 com o Porto neste domingo, no MetLife Stadium. Apesar do placar zerado, a partida foi movimentada, com o Verdão pressionando bastante e o goleiro português Claudio Ramos se destacando com diversas defesas importantes, evitando que o placar fosse inaugurado.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

